São Francisco é considerado referência nacional em ciclismo e deverá receber atletas de diversas partes do país Foto Ascom/Divulgação

Publicado 12/11/2022 17:22

São Francisco de Itabapoana – Considerado referência nacional no “esporte do pedal”, São Francisco de Itabapoana (RJ) volta a promover a tradicional corrida ciclística na região norte fluminense; será promovido pela Equipe Team Master de ciclismo do município, com apoio da prefeitura.

Esta é a 24ª edição do evento, programado para o próximo dia 18 de dezembro; as inscrições deverão ser abertas no final deste mês e poderão participar atletas nas categorias Sub 40, Over 40, Over 50, Feminino e Infantil; a Secretaria de Esporte e Lazer participa da organização.

Os melhores colocados serão premiados com troféu, medalha e dinheiro. “A inscrição custará R$ 60, sendo aberta para todo o país; teremos uma logística diferenciada; haverá café da manhã para os atletas na concentração, hidratação durante o percurso da corrida com água, água de coco e isotônicos”, informa o presidente da Team Master, Wesley Carrielo.

“Após o encerramento da prova, será servido um almoço de confraternização com todos os ciclistas participantes”, acrescenta Carrielo; ele aponta que a concentração acontecerá no Ginásio Poliesportivo Florecilda Cerqueira Azevedo, na localidade de Volta Redonda, de onde será dada a largada controlada até Guaxindiba.

“A partir de então, efetivamente começará a prova, passando por Buena, Barra do Itabapoana, Travessão de Barra, Bom Lugar, Ladeira das Pedras, Imburi de Barra, Boa Sorte, Valão Seco, Ponto de Cacimbas, Bom Jardim e Volta Redonda, um percurso de aproximadamente 60 quilômetros”, acrescenta Carrielo.

O presidente adianta que estará encaminhando ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando uma ambulância e equipe, “a fim de prestar eventual socorro, caso haja necessidade, além de apoio à Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil e demais órgãos de Segurança Pública que se fizerem necessários”.