Rafael foi assassinado pelo irmão, quando era atendido na enfermaria do Hospital Manoel Carola Foto Redes sociais/Divulgação

Publicado 01/11/2022 13:27

São Francisco de Itabapoana – Uma tragédia em família aconteceu na noite dessa segunda-feira (31), em São Francisco de Itabapoana, na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, com um irmão assassinando o outro a facadas dentro do Hospital Manoel Carola; o autor foi preso em flagrante, mas a motivação do crime ainda não foi revelada.

Segundo a polícia, o caso teve início com uma briga entre os irmãos Rafael Gomes Rodrigues (33 anos) e Leandro (42 anos), no interior de uma casa na Rua Amélia Buechem, no Centro do município; ambos entraram em luta corporal, com Rafael tendo um braço quebrado e levado facadas na perna.

Na tentativa de evitar o pior, um tio dos brigões, de nome Walter, tentou apartar e teria dado uma paulada na cabeça de Leandro, para impedir que outros golpes a faca fossem desferidos; o Resgate Municipal foi chamado, socorreu as vítimas e acionou uma guarnição da Polícia Militar.

Um terceiro irmão (L.G.R., 38 anos) que estaria na Praia do Açu, em São João da Barra, logo depois chegou ao hospital e pediu para visitar os feridos; em seguida, sacou de uma faca e cometeu o crime, tendo sido preso em flagrante e conduzido à 147º Delegacia de Polícia da Cidade.

No momento do crime, havia uma guarnição da Polícia Militar, além de Guardas Civis Municipais, em frente ao hospital. Em nota oficial, a Secretaria de Saúde de São Francisco de Itabapoana repassa informações sobre o caso, com o texto que segue:

“Diante das notícias veiculadas na imprensa, referente ao incidente ocorrido nas dependências do Pronto Socorro do Hospital Municipal Manoel Carola, no início da noite desta segunda-feira (31/10/22), vem trazer a público as seguintes informações:

1. Por volta das 19h desta segunda-feira (31/10/22), os irmãos de iniciais

L.G.R., 42 anos e R.G.R., 34 anos, foram admitidos no Pronto Socorro do Hospital Municipal Manoel Carola, trazidos pelo Serviço Municipal de Resgate, sob escolta da Polícia Militar, apresentando lesões corporais, provocadas por desentendimento, ocorrido na residência dos mesmos, localizada no Centro de São Francisco de Itabapoana.

2. Enquanto eram prestados os primeiros atendimentos na referida unidade de saúde, um terceiro irmão dos socorridos, de iniciais L.G.R., 38 anos, entrou na Emergência do HMMC e deferiu golpes de faca contra R.G.R., que veio a óbito no local.

3. No momento da ação, estavam presentes no Pronto Socorro do Hospital

Municipal Manoel Carola uma equipe da Polícia Militar e agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), tendo a PM conduzido o autor do fato à 147ª Delegacia de Polícia Civil de SFI.

4. Atendendo a determinação da Prefeita Francimara Barbosa Lemos, a

Secretaria de Saúde está mantendo contato permanente e prestando todas as informações à 147ª Delegacia de Polícia Civil de SFl, que será responsável pela investigação da motivação do crime”.