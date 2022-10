Programa proporciona aos empreendedores mais facilidade para operações que envolvam prefeitura e Jucerja - Foto Divulgação

Programa proporciona aos empreendedores mais facilidade para operações que envolvam prefeitura e Jucerja Foto Divulgação

Publicado 15/10/2022 19:14

São Francisco de Itabapoana – Os empreendedores estão tendo mais facilidade para operações que envolvam contrato social, CNPJ, inscrição estadual, alvarás do município, entre outras, desde setembro, em São Francisco de Itabapoana, por meio do “Alvará Automatizado”; o mecanismo de licença digitalizada é desenvolvido em parceria da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) com a prefeitura.

Comparado aos convênios celebrados em 2021 (um total de 15), este ano o número é considerado satisfatório e já somam 17 inclusões, entre às quais São Francisco; a Jucerja reforça que o objetivo é desburocratizar, uniformizar, agilizar o processo de abertura e alteração de empresas em todo o Rio.

O governo do Estado propõe, com o programa, estimular o ambiente de negócios estável e juridicamente seguro: “a Junta Comercial ambiciona levar o Alvará Automatizado aos 92 municípios fluminenses até o fim do ano para promover uma redução nos custos dos contribuintes, bem como economia de tempo”, diz, apontando que agora os objetivos são atingidos em tempo médio de 40 minutos.

Considerando as expectativas da Jucerja, brevemente, São Francisco terá consolidado

em um único canal todos os órgãos públicos envolvidos no registro de empresas (Junta Comercial, Receita Federal, Secretaria de Estado de Fazenda, Vigilância Sanitária estadual, Inea, Corpo de Bombeiros e prefeituras).