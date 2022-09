Francimara assinou a ordem de serviço para as obras em Santa Clara na última sexta-feira - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 25/09/2022 13:27

São Francisco - Considerada a praia mais freqüentada de São Francisco de Itabapoana, na região norte do Estado do Rio de Janeiro, Santa Clara está na pauta de investimentos em infraestrutura do governo municipal; além das obras de revitalização da orla e de drenagem da localidade, a prefeita Francimara Barbosa Lemos acaba de autorizar mais ações na localidade.

Na última sexta-feira (23), Francimara assinou a ordem de serviço para pavimentação das ruas Dirceu Dias da Silva e Geraldo Francisco Varela, compreendendo cerca de 160 metros, ligando a orla e a Avenida Principal; serão utilizados intertravados, mesmo material definido para a construção das calçadas.

O investimento total é de cerca de R$ 320 mil, por meio de parceria com o Governo Federal, segundo o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Florentino Cerqueira: “as obras devem terminar em março de 2023; os recursos utilizados são oriundos de uma sobra de emenda parlamentar do então deputado federal Paulo Feijó (em 2018)”, explica.

“Para não perder a verba e trazer mais ações para nossa cidade, nós conseguimos a liberação do valor junto à Caixa Econômica Federal”, resume o secretário. O vice-prefeito Raliston Souza assinala que recurso público destinado ao município em gestão anterior poderia ter sido perdido.

“Isso mostra a capacidade da equipe da prefeitura que, desta forma, conseguiu proporcionar essa obra que esta localidade merece; irá proporcionar mais conforto para todo”, pontua Raliston. Com os investimentos em Santa Clara, Francimara, diz que pretende tornar a praia um cartão postal do município.

“Através de investimentos como esse, o poder público contribui para que São Francisco cresça cada vez mais; nós seguiremos governando e trabalhando para todos a partir deste objetivo”, assegura a prefeita, observando que a prefeitura também tem investido em diversas outras áreas, como segurança, saúde, educação e agricultura.

O secretário de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, Luiz da Fazenda, reforça a colocação de Francimara, lembrando: “há ainda outras obras de infraestrutura realizadas atualmente; entre as localidades contempladas estão Sossego, Gargaú, Guaxindiba e Travessão de Barra”.