Hospital municipal vai passar a realizar exames de endoscopia e colonoscopia - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 31/08/2022 16:18

São Francisco - A partir do próximo sábado (03), o Hospital Municipal Manoel Carola, em São Francisco de Itabapoana (RJ), passará a realizar exames de endoscopia e colonoscopia; a finalidade é atender pacientes internados e a demanda ambulatorial.

Com a medida, o governo municipal busca tornar mais resolutiva a rede pública de saúde, informa a Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura, que explica: “a endoscopia permite analisar esôfago, estômago e duodeno através de imagens captadas por meio de um cateter com câmera introduzido pela boca do paciente sedado”.

A publicação assinala que a colonoscopia, além de investigar alterações ao longo do intestino grosso e no final do intestino delgado por intermédio do exame de imagem, “ainda possibilita a retirada de tecido para biópsia e fazer procedimentos simples, como a remoção de pólipos intestinais”.

O secretário de Saúde, Sebastião Campista, prevê que, por mês, sejam realizados 30 exames de endoscopia e 10 de colonoscopia no Centro de Diagnóstico e no Centro Cirúrgico: “os procedimentos acontecerão de 15 em 15 dias, sendo necessário que o paciente leve o encaminhamento médico até a Central de Marcação para fazer o agendamento, a fim de que seja marcada a data do exame”.

Campista acredita na perspectiva de tornar a saúde pública municipal mais resolutiva: “quando falamos em resolutividade é importante mencionarmos os investimentos na área da saúde, que tiveram início no primeiro ano da gestão da prefeita Francimara Barbosa Lemos”.

Entre os investimentos, o secretário enumera Laboratório de Análises Clínicas, Raio-X Digital, Sala de Digitalização de Imagens, aparelhos de Eletrocardiograma, Ecocardiograma, Ultrassonografia e Tomógrafo, além dos dois novos exames de endoscopia e colonoscopia; ele ressalta que até o dia 20 de setembro, o Mamógrafo Digital já esteja em pleno funcionamento.