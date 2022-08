Alem da castração, a vacinação também será voltada para os gatos e cachorros machos - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 25/08/2022 16:14

São Francisco - Expositores de material pet, apresentação de raças, feirinha de adoção, praça de alimentação com produtos da Feira do Produtor, parquinho inflável, recreação infantil e distribuição de brindes; tudo isto está programado para o mutirão de castração e vacinação que acontece em São Francisco de Itabapoana (RJ), no próximo sábado (27).

A iniciativa é do governo municipal; trata-se do programa I PetFest, que acontecerá das 9h às 17h, no Salão Felicitá, no Centro da cidade; estão previstas também palestras e orientações com os temas “Segurança Animal”, “Primeiros Socorros” e Principais Doenças e Prevenção”.

Em postagem no portal da prefeitura, a Assessoria de Comunicação (Ascom) explica que o mutirão de castração será voltado para os gatos e cachorros machos, com atendimento previsto para 100 animais, obedecendo inicialmente a lista de espera resultante do 1º mutirão.

Também são considerados novos cadastros, que devem ser realizados presencialmente, na sede da Secretaria de Agricultura, na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, ao lado do Banco Itaú, no Centro; “o órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; dúvidas podem ser tiradas pelo telefone (22) 2789-1118”, orienta a Ascom.

O subsecretário de Agricultura, Daniel Abílio, acrescenta que a vacinação será a antirrábica voltada para gatos e cachorros, machos e fêmeas; “com relação ao transporte dos animais, orientamos aos proprietários de felinos levá-los em caixas de transportes adequadas, e os cachorros precisam estar devidamente encoleirados”, informa.

O mutirão terá a participação das secretariais de Agricultura; Educação e Cultura, apoiando na parte cultural do evento com apresentações e atividades para as crianças; e Saúde, encarregada da vacinação antirrábica; além do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), responsável pelas palestras, e da equipe de veterinários e alunos da Universidade Estácio de Sá para a realização dos procedimentos cirúrgicos.