A sede do Balcão de Emprego fica na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, 87 – Centro - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 15/08/2022 11:52

São Francisco de Itabapoana - De forma organizada, o governo de São Francisco de Itabapona, no Norte do Estado do Rio de Janeiro, busca contribuir para a redução de desempregos no município, utilizando o Balcão de Empregos; o órgão é vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano e tem parceria com as empresas, além de ficar responsável por recolher os currículos.

A elaboração de um cadastro visando possíveis futuras contratações é uma das iniciativas; para tanto, iniciou pesquisa para identificar profissionais no município; as profissões procuradas são armador, montador, motorista, operador de máquinas, pedreiro, carpinteiro, segurança, soldador, timoneiro, mecânico montador.

A pesquisa identifica, ainda: mecânico de automóveis, mecânico de máquinas pesadas, técnico de segurança de trabalho, técnico em meio ambiente e engenheiro; a orientação é que, para fazer parte do cadastro é necessário preencher um formulário através de link postado no portal oficial da prefeitura.

O secretário Fagner Azeredo, indica que quem tiver dificuldades para realizar o procedimento poderá ligar para o número do suporte do atendimento especializado da secretaria, (22) 99906-4243; “neste primeiro momento vamos apenas realizar a pesquisa sem solicitar currículo”, explica.

Azeredo assinala que o preenchimento do formulário não é uma garantia de vaga, mas uma possibilidade de contratação quando as oportunidades de emprego forem abertas; para a ocupação das diferentes vagas que surgem, os candidatos precisam apresentar a documentação, a fim de que seja realizada a seleção e definidos os contratados.