Na Escola Domingos Santos foi disponibilizado o coletor como ponto fixo para arrecadação - Foto Ascom/Divulgação

Na Escola Domingos Santos foi disponibilizado o coletor como ponto fixo para arrecadação Foto Ascom/Divulgação

Publicado 01/08/2022 17:28

São Francisco - De janeiro até a última sexta-feira (29) a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) de São Francisco de Itabapoana (RJ) registrou 2.601 litros de óleo de cozinha usado recolhidos; a iniciativa faz parte do projeto “Óleo Legal” e, segundo a secretária Luciana Soffiati, tem atingido marcas significativas.

A secretária cita como exemplo o recolhimento do dia 28: foram 30 litros depositados no coletor da Escola Municipal Domingos Santos, em Ponto de Cacimbas; “no início de junho, fizemos uma ação de conscientização na unidade escolar, onde também disponibilizamos o coletor como ponto fixo para arrecadação”, diz Luciana.

A secretária destaca o empenho dos alunos e servidores da escola, para o desdobramento do projeto e assinala que todos os doadores receberam um vidro de detergente, como recompensa. Luciana explica que “o material recebido é encaminhado para uma empresa especializada para o tratamento do resíduo, evitando a contaminação do solo e da água”.

De acordo com a secretaria, os outros pontos de coleta são: Escola Irmãos em Cristo; Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano; e Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba. Luciana lembra que “o óleo deve estar armazenado em garrafa pet, sem adição de água ou restos alimentares”.