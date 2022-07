está atendendo a diversos casos e a meta é fazer 40 cirurgias por mês - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 18/07/2022 14:48

São Francisco - Fechado desde 2009 e reinaugurado há dois meses, o Centro Cirúrgico do Hospital Municipal Manoel Carola, em São Francisco de Itabapoana (RJ) registra mais de 50 procedimentos de cirurgia geral, urologia e ginecologia neste período; a informação é da Secretaria de Saúde, por meio da Assessoria de Comunicação (Ascom).

A postagem aponta que um dos pacientes operados no Centro Cirúrgico foi o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Francisco, Claudio Ferreira Viana; ele elogia a qualidade e a rapidez em todo o procedimento: “o atendimento na saúde pública do município é de primeira, melhor não poderia ser”.

Viana conta que durante um exame de rotina, o médico constatou hérnia na virilha (hérnia inguinal): “realizei todos os procedimentos necessários, tudo muito rápido; no último dia 1º ocorreu a cirurgia e no dia seguinte recebi alta; hoje (15) foram retirados os pontos e estou me recuperando bem; vou precisar manter algumas restrições nos próximos 15 dias”, revela.

O ex-presidente da Câmara afirma que, durante o período em que presidiu o Legislativo (2013/2014) houve muito empenho da Casa para que o Centro Cirúrgico, que à época já estava fechado, fosse reaberto; “no entanto, sem sucesso; mas, recentemente, o Governo Francimara conseguiu reabrir o setor”.

O ex-vereador considera a reabertura do Centro Cirúrgico um feito muito importante para os moradores do município: “temos que parabenizar a prefeita Francimara, que está fazendo um excelente trabalho à frente do município”, destaca. O secretário de Saúde, Sebastião Campista, explica que neste primeiro momento, são três tipos de procedimentos realizados.

Por enquanto, o Centro Cirúrgico realiza procedimentos gerais, de urologia e os do planejamento familiar (esterilização masculina e feminina); “após encaminhamento médico, é preciso ir ao setor de regulação, a fim de fazer o agendamento para a consulta pré-operatória; o médico solicita todos os exames necessários, incluindo o de risco cirúrgico, todos realizados na nossa rede municipal de saúde”.

Campista acentua que, cumprindo as exigências e não havendo nenhuma restrição, a equipe agenda a cirurgia; “há uma demanda reprimida de cirurgias de hérnia no município, sendo que na semana passada foram realizadas duas e nesta semana, mais três; atualmente, são de 10 a 15 procedimentos cirúrgicos por semana”, revela.

De acordo ainda com o secretário, a meta é alcançar 40 cirurgias por mês; “no início do próximo mês começam as cirurgias de esterilização feminina (laqueadura) e masculina (vasectomia) dos pacientes assistidos no Programa de Municipal de Planejamento Familiar”, conclui.

O Centro Cirúrgico