A equipe móvel do órgão está cumprindo o calendário do mês de julho desde esta terça-feira - Foto Detran/Divulgação

A equipe móvel do órgão está cumprindo o calendário do mês de julho desde esta terça-feira Foto Detran/Divulgação

Publicado 06/07/2022 15:21

São Francisco - Uma nova edição do programa Vistoria Itinerante está programada, pelo Departamento de Trânsito (Detran) do Estado do Rio de Janeiro, para o mês de julho; serão contemplados 18 municípios, entre lês, São Francisco de Itabapoana, na Região Norte Fluminense.

Quem depender de serviços do Detran no município terá uma equipe móvel à disposição no próximo dia 28; no entanto, para ser atendido é necessário realizar o agendamento pelo site (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042.

O Detran explica que o formato móvel evita que motoristas de municípios onde não há unidade fixa do órgão tenham de se deslocar a outras cidades para fazer os serviços relacionados a veículos, oferecendo mais comodidade aos moradores da região.

Os serviços disponíveis são transferência de propriedade, transferência de jurisdição, transferência de município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor, mudança de endereço, retificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros.

Os atendimentos tiveram início nessa terça-feira (05), em Varre-Sai e Natividade; nesta quarta a unidade está atendendo em Laje de Muriaé e Italva; e continua: dia sete (amanhã), São José de Ubá e Aperibé; 11, Bom Jardim; 12, Duas Barras e Trajano de Moraes.

No dia 14, a equipe móvel estará em Sumidouro e Sapucaia; os atendimentos continuam obedecendo ao seguinte calendário: 15, Iguaba Grande; 19, Levy Gasparian; 20, Três Rios; 21, Itatiaia; 26, Cambuci; 27, São Fidélis; e fecha o mês, dia 28, em São Francisco de Itabapoana.