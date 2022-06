A partir da implantação do projeto em parceria com a PM, a segurança no campo aumenta - Foto Ilustração/Ascom

A partir da implantação do projeto em parceria com a PM, a segurança no campo aumenta Foto Ilustração/Ascom

Publicado 27/06/2022 11:21

São Francisco - A segurança no campo ganha mais força nos municípios fluminenses, por meio da “Patrulha Rural”, desenvolvido em parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMRJ); o projeto passa a ser implantado em São Francisco de Itabapoana, na Região Norte Fluminense.

O objetivo principal é aumentar a cobertura nos municípios que apresentem índices de criminalidade na área rural. Subcomandante do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Campos dos Goytacazes, major Tibério Carlos da Silva, é o coordenador da Patrulha Rural.

O militar explica que a estrutura em São Francisco contará com 10 policiais capacitados, “além de uma viatura caminhonete Ford Ranger, adesivada com o logotipo do projeto, com tração nas quatro rodas para trafegar em estradas vicinais, mesmo em condições de chuva e outras intempéries, que vai trabalhar 24h por dia sem interrupção”.

O secretário municipal de Agricultura, Enaldo Barreto, explica que os proprietários rurais do município precisam manifestar o desejo de fazer parte do projeto; “haverá a criação de um banco de dados contendo as informações da propriedade rural e seus respectivos donos, que será disponibilizado de maneira online à PM”.

Enaldo orienta que o cadastro possuirá as coordenadas geodésicas de alta precisão com acesso das informações através de aplicativos de localização; “cada propriedade terá um código sequencial exclusivo, exposto em uma placa e afixado em lugar de grande visibilidade”.

De acordo ainda com o secretário, “quando ocorrer algum tipo de crime no campo, basta informar os dados da placa do imóvel à PM, que depois de encontrar as coordenadas, poderá traçar a melhor estratégia de perseguição para prender os criminosos; vamos distribuir cartilhas de orientação aos produtores rurais, que foram financiadas pelo Sicoob Fluminense”, acrescenta Enaldo.

A loja da Vivo de São Francisco doou um aparelho de telefone celular para ficar com a Patrulha Rural, que poderá ser acionada através do número (22) 99755-9190, além do tradicional 190. O major Tibério adianta que a ideia do ‘Patrulha Rural’ é realizar os ajustes necessários e expandir o projeto.

A expansão visa beneficiar os demais municípios fluminenses que tenham problemas de furto de gado, de insumos agrícolas e de materiais elétricos, entre outros delitos relacionados à criminalidade no campo.