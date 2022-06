As demolições aconteceram pela manhã e à tarde e todos os infratores foram notificados - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 24/06/2022 16:42

São Francisco - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) de São Francisco de Itabapoana (RJ) – em parceria com a Unidade de Policiamento Ambiental (Upam) de Santa Maria Madalena, Polícia Militar e Guarda Ambiental – está demolindo construções feitas em áreas de preservação permanente por lei federal, no município.

Nessa quinta-feira (23), foram realizadas seis demolições; na parte da manhã, as ações aconteceram na localidade de Gargaú, às margens do rio Paraíba da Sul; os agentes ainda retiraram três demarcações de lote que também estavam em local protegido pelo Código Florestal.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Luciana Soffiati, os responsáveis pelas estruturas infringiram legislação federal, isto porque as margens do rio Paraíba do Sul pertencem à União; “ressaltamos que ninguém ficou desabrigado, já que nenhuma das construções era usada como moradia; a informação que nós temos é que os prédios eram alugados para terceiros”, assinala.

A operação continuou à tarde, em Barra do Itabapoana, onde foram demolidas duas construções às margens de um córrego e em área de manguezal; segundo Luciana Soffiati, os dois prédios não tinham finalidade de moradia, eram utilizados como bar, onde frequentemente aconteciam registros de ocorrências policiais.

Todos os infratores foram notificados das irregularidades e receberam o prazo de 15 dias para retirada de pertences. A secretária resume que a ação em conjunto integra as iniciativas desenvolvidas pela Sema para coibir o avanço de construções irregulares em faixa marginal de preservação; “além de infringirem leis, os imóveis ofereciam riscos a pedestres e pescadores”, resume a secretária.