Gabrielle contou um pouco da sua experiência a alunos e os incentivou a não desistir dos sonhos Foto Ascom/Divulgação

Publicado 14/06/2022 14:24

São Francisco – “O tempo que um ônibus espacial leva para chegar ao espaço é de 8min e 30s, a uma velocidade de 27 mil km/hora, nove vezes mais rápido que uma bala de rifle”. Esta foi uma das curiosidades expostas pelo engenheiro da Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço), George Gabrielle, a alunos da rede municipal de ensino de São Francisco de Itabapoana (RJ) na manhã desta segunda-feira (13).

Gabrielle visitou a Escola Municipal Dirceu Dias da Silva, em Guaxindiba, por conta de parceria entre o Clube de Astronomia Louis Cruls e o governo municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, onde conversou com turmas do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental.

Em seguida, o engenheiro contou um pouco da sua experiência a alunos da Escola Municipal Herval Luís dos Santos Batista, no auditório da Câmara Municipal; em tom de incentivo aos estudantes, ele falou: “vocês hoje estão construindo o futuro; é muito importante que tenham objetivos”.

“Para alcançar seus objetivos, nunca se esqueçam de três coisas: faça seu melhor, tenha fé no que você faz e acredite sempre em você”, ressaltou Gabrielle, exemplificando que sua primeira oportunidade foi como chapeiro do Mc Donald’s.

O engenheiro – que está pela 24ª vez no Brasil - contou ainda que atuou durante 17 anos no Kennedy Space Center, no estado norte-americano da Flórida; acrescentou que, após desligar-se, já viajou por 15 países para falar do seu trabalho e encorajar adolescentes e jovens a nunca desistirem dos sonhos. Esta é a 24ª visita ao Brasil.

Ao avaliar a visita do engenheiro da Nasa a São João da Barra, o secretário de Educação e Cultura, Robson Santana, destacou como importante momento para incentivar os alunos. Seguindo a mesma linha do visitante, o secretário resumiu: “não esqueçam que sonhos são para todos nós. Basta buscar, como nos falou o Gabrielle”.

O coordenador geral do Clube de Astronomia, Marcelo Souza, participou do evento e doou um telescópio à secretaria, como contribuição para a implantação do Clubinho no município; ficou definido que o equipamento será montado na Praça São Francisco de Paula, na área central, para os estudantes observarem o céu.