A palestra de Vânia Coelho foi didática e despertou atenção de todos que participaram do evento Foto Ascom/Divulgação

Publicado 07/06/2022 21:13

São Francisco - “O fogo contamina o ar que respiramos e provoca o aquecimento do nosso planeta”, apontou, nesta segunda-feira (06), a diretora da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba (EEEG), Vânia Coelho, ao falar sobre malefícios da queimada, para alunos do ensino fundamental de São Francisco de Itabapoana (RJ), em palestra sobre importância de cuidar da fauna e flora.

O evento marcou a abertura da Semana Municipal do Meio Ambiente, promovida pelo governo municipal, no qual esteve também presente a prefeita Francimara Barbosa Lemos. A participação de Vânia Coelho foi considerada bastante didática, prendendo a atenção de todos os alunos e demais pessoas que estiveram no ato, realizado no Colégio Irmãos em Cristo

A palestrante ilustrou também a sua manifestação apresentando um papagaio da espécie chauá (ameaçada de extinção); a ave havia sido apreendida em Guaxindiba neste início de semana, após denúncia anônima à Guarda Ambiental, cujo telefone é (22) 9.8161-6713.

Vânia Coelho explicou que o animal será levado para a EEEG e, depois de tratado, devolvido ao habitat; “além de encontrado em condições de maus-tratos e inadequadas de alimentação, o papagaio desaprendeu a voar, devido ao longo tempo aprisionado”, assinalou.

A forma como os guarda-parques da EEEG atuam na preservação do meio ambiente, também foram mostradas, com exibições de alguns dos equipamentos utilizados em operações/. “não precisa ser guarda-parque para cuidar da floresta, todos podem ser um de nós”, sugeriu a guarda-parque Miriam.

“Proteger o meio ambiente significa preocupar-se com o futuro; nós temos que cuidar e preservar; vamos proteger nossos animais, plantas, mangues, rios e praias”, defendeu a Francimara Barbosa Lemos, que avaliou o evento como fundamental para que as pessoas reflitam sobre a importância de se preservar a fauna e a flora. Cuidar melhor do planeta.

Outro ponto da programação foi o projeto Óleo Legal, de reaproveitamento do produto saturado; a secretária de Meio Ambiente, Luciana Soffiati, lembrou que o Colégio Irmãos em Cristo possui coletor do projeto e orientou os alunos a divulgar a ação para familiares, amigos e vizinhos.

A secretária resumiu que, a cada descarte de dois litros de óleo de cozinha usado, o doador recebe detergente. Após a palestra, uma das turmas da EIC participou do plantio de duas mudas de sibipiruna em frente à unidade.