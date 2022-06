Ações começam na segunda-feira e termina na sexta, segundo o portal da prefeitura - Foto Ilustração/Ascom

Ações começam na segunda-feira e termina na sexta, segundo o portal da prefeitura Foto Ilustração/Ascom

Publicado 04/06/2022 15:31

São Francisco - Celebrado neste domingo (05), o Dia Mundial do Meio Ambiente será marcado com uma Semana Municipal, de segunda a sexta-feira. Em São Francisco de Itabapoana (RJ); diversas atividades estão programadas para a área central da cidade e nas localidades de Guaxindiba, Gargaú e Barra do Itabapaoana. Na abertura, às 14h, haverá palestra e plantio de mudas nativas, na Escola Irmãos em Cristo.

Na terça-feira, também às 14h, o plantio de mudas acontecerá na Escola Municipal Dirceu Dias da Silva, em Guaxindiba; quarta-feira as atividades começam às 8h30, com visita da equipe do Projeto Pró-UCs, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro ao Manguezal de Gargaú.

Palestra na Escola Municipal Professora Dálria Maria Gomes Gonçalves, em Gargaú, marca a quinta-feira, às 14h; o encerramento n acontecerá às 10h de sexta-feira, com limpeza das margens do Rio Itabapoana. A Semana terá a coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema).

A secretária Luciana Soffiati resume o objetivo da iniciativa: “nosso foco é conscientizar cada vez mais a população do que precisa ser feito para preservar nosso meio ambiente; sem fauna e flora equilibradas, não há nada”; ela assinala que estarão envolvidos nas ações alunos na rede municipal e de escolas particulares.

O subsecretário municipal de Meio Ambiente, Manoel Mendes, informa que, entre as ações programadas está a divulgação do projeto Óleo Legal; “as iniciativas contarão com a participação de agentes da Guarda Ambiental e de guarda-parques da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, que irão abordar o trabalho de resgate animal e fiscalização”, pontua.