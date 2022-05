Através de cartaz exposto em vários pontos estratégicos, a prefeitura divulga o evento - Foto Ilustração/Ascom

Publicado 27/05/2022 19:23

São Francisco - Organizado pela Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio (Sectur), Secretaria de Pesca e Colônia de Pescadores Z-1, a 20ª Festa dos Pescadores de São Francisco de Itabapoana teve início nesta sexta-feira (27) e será encerrada no próximo domingo (29).

O evento acontece na Praça do Pescador, na Praia de Guaxindiba, com programação esportiva, shows e recreação, entre outras atrações. Pela manhã, aconteceu uma partida de futevôlei infantil.

Com início previsto para as 21h30, haverá apresentação do DJ Aquiles, seguida dos shows de Juninho do Forró, às 22h, e Só Marrento, às 23h. Estão programados para este sábado, às 8h, futebol infantil; às 9h, futevôlei adulto; às 14h, torneio de pipa; e às 15h, futebol feminino.

“A noite começa com a participação do humorista Lindroso do Recife, às 18h; às 21h, DJ Dudu Porto; às 22h, Rogerinho do Piseiro; e às 23h, Nana Nunes”, diz a prefeita Francimara Barbosa Lemos, acrescentando que no último dia, pela manhã tem recreação na Praia de Guaxindiba, às 9h.

À tarde, futebol Guaxindiba x Nova Belém, às 13h, e Pagodão Vinny Hipólito e Felipe Viana, às 15h. Finalizando a festa, DJ Dudu Porto, às 20h; Edvane Santos, às 21h; e Rogerinho do Piseiro, às 22h. “Teremos ainda as barracas dos nossos vendedores ambulantes, além de um espaço com produtos derivados da pesca”, completa Francimara.

Na opinião da prefeita, a festa é uma oportunidade de geração de renda, movimentando a economia do município; “os pescadores estão podendo também realizar uma confraternização com os seus familiares”, destaca Francimara, desejando “boas festas a todas as pessoas que estão prestigiando este tradicional evento”.