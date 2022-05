O Bradesco é um dos bancos citados nas reclamações e tem até dez dias para se explicar - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 19/05/2022 18:34

São Francisco - Embora a opção pelos bancos digitais esteja em alta no mercado brasileiro, as filas nas agências bancárias físicas para atendimentos presenciais também não param de crescer no mercado. Não existe lei federal estabelecendo tempo para o banco atender cada cliente, porém, há abertura para cada município tomar a providência, podendo exigir que seja de 10 a até 15 minutos.

No geral, é proposta a “Lei de 15 minutos”, exigindo o tempo para atendimento ao cliente em dia normal de expediente e até 30 minutos, no caso de pico. Não se tem conhecimento de nenhuma lei neste sentido em São Francisco de Itabapoanan (RJ), mas o governo municipal está agindo, através do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).

Conforme postagem no portal da prefeitura, no município há denúncias de que em determinados bancos acontecem esperas de até duas horas em filas; “após receber inúmeras denúncias sobre o tema, Procon notificou na semana passada o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Itaú”, informa, na nota, a coordenadora do órgão, Gilda Quintanilha.

“Em conversa com os gerentes dos quatro bancos, a equipe do órgão cobrou o aprimoramento do atendimento prestado aos consumidores, melhor estrutura física e contratação de pessoal”, afirma a coordenadora, acrescentando: “seguimos atentos às demandas da população são franciscana”.

Em outro trecho, Gilda Quintanilha aponta que a demora nas filas de bancos tem sido uma denúncia recorrente; “desta forma, cobramos mais uma vez um atendimento célere e rápido, já que, de acordo com os relatos, a espera excede a razoabilidade de tempo”. Segundo assinala, “os representes das instituições mostraram-se solícitos com as demandas expostas”.

O texto expõe, ainda, que com a notificação, as agências têm um prazo de dez dias para apresentar explicações às denúncias recebidas e mudanças a serem implantadas para resolverem os problemas. “Para realizar uma denúncia, basta comparecer na sede do Procon, no Terminal Rodoviário Manoel Carlos da Silva, em frente à sede da prefeitura. O expediente é de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h”, orienta o órgão.

Em todos os bancos citados as alegações são as mesmas; funcionários (que não se identificaram, porque não são autorizados a dar entrevistas) admitem que possa haver demora sim, “mas apenas em dia de pico. Como exemplos citam o final de mês, “quando, geralmente, há pagamentos dos servidores municipais, de aposentados, além de outras operações físicas pontuais”.

Responsável pelas agências bancárias de todo o país, a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) informa – em postagem na internet -, que todas as instituições financeiras associadas “buscam construir estratégias com o objetivo de reduzir o tempo de espera em suas agências. O Dia buscou mais detalhes junto à Comunicação de São Francisco, mas até a postagem desta matéria não obteve resposta.