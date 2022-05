Tradicional em São Francisco, a festa está sendo divulgada também por meio de cartaz - Foto Ilustração/Ascom

Publicado 16/05/2022 16:49

São Francisco - Profissionais da pesca de vários municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro estarão se confraternizando em São Francisco de Itabapoana, de 27 a 29 de maio, na Praia de Guaxindiba, por contra da tradicional Festa dos Pescadores. Trata-se da vigésima edição e é promovida pelo governo municipal.

O momento de celebração também contará com as presenças de familiares dos pescadores. A organização é da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio (Sectur); Secretaria de Pesca e Colônia de Pescadores Z-1; entre as atrações estão atividades esportivas e shows.

Segundo o subsecretário municipal de Pesca, João Francisco Manhães (João da Ótica), no primeiro dia haverá a abertura com a parte religiosa católica e evangélica; “logo depois, teremos a apresentação cultural com shows”.

“Já no dia 28, durante o dia, a parte esportiva terá torneios de futevôlei, futebol masculino, feminino e infantil; à tarde e à noite, shows com bandas e DJs”, revela Manhães, acentuando que para o último dia, estão programadas atividades esportivas na beira-mar, com brincadeiras direcionadas aos pescadores e familiares.

“À tarde, pagode Praça do Pescador e à noite mais shows e DJs; teremos barracas dando oportunidades aos vendedores ambulantes, além de um espaço reservado com produtos derivados da pesca”, acrescenta o subsecretário, destacando que “o apoio da prefeita Francimara é fundamental para a realização do evento.