Detalhes foram acertados durante reunião entre representante do IFF e da prefeitura - Foto Ascom/Divulgação

Detalhes foram acertados durante reunião entre representante do IFF e da prefeitura Foto Ascom/Divulgação

Publicado 09/05/2022 12:53

São Francisco - Detalhes para parceria entre a Prefeitura de São Francisco de Itabapoana (RJ) e o Instituto Federal Fluminense (IFF), para realização do curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão no município deverão ser divulgados até o final deste mês, através de edital do processo seletivo.

O assunto foi tratado no final da última semana, durante reunião entre representantes do governo e o diretor de extensão do campus Campos Centro do IFF, Alex Cabral. Na oportunidade, foram definidos os detalhes finais de implementação do curso, que será ministrado em laboratório a ser instalado na Escola Municipal Professor Herval Luiz dos Santos Batista.

A informação é do secretário municipal de Educação e Cultura, Robson Santana. Ao destacar a relevância em estabelecer parceria com uma instituição como o IFF, ele aproveitou a reunião para solicitar a oferta de outros cursos profissionalizantes para o município.

Além da resposta satisfatória, já ficou acertado que os editais deverão ser divulgados ainda neste semestre. “Esta conquista vai ao encontro do planejamento da prefeita Francimara Barbosa Lemos em propiciar a qualificação profissional dos estudantes, sobretudo em um mercado competitivo”, ressalta o secretário.

Na opinião da coordenadora da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Amanda Passalini, a iniciativa fortalece a modalidade: “sem dúvidas é um meio de nossos alunos adquirirem habilidades e competências para desempenhar sua atividade profissional com qualidade e eficiência”, avalia.