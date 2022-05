A proposta da prefeita Francimara foi aprovada por todos os vereadores - Foto Divulgação

A proposta da prefeita Francimara foi aprovada por todos os vereadores Foto Divulgação

Publicado 04/05/2022 17:51

São Francisco - Por iniciativa da prefeita Francimara Barbosa Lemos, a Câmara Municipal de São Francisco de Itabapoana (RJ) aprovou alteração da lei 92/2001 para garantir adicional noturno a agentes concursados da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Empresa Municipal de Trânsito (Emtransfi)

A medida foi aprovada por unanimidade, nesta quarta-feira (04) e contempla servidores que atuam em regime de escala. A decisão foi anunciada no início da tarde oficialmente pela própria prefeita.

“Com grande satisfação, agradeço os parlamentares pela decisão e parabenizo os agentes por mais essa conquista, que valoriza a classe”, afirma a prefeita. Ela destaca que a insalubridade é uma demanda antiga das duas categorias.

A prefeita lembra que a iniciativa foi apresentada pelo comandante da Guarda Civil, Robson Buçard, ao secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Edson Brito, e ao coordenador de Integração Operacional do órgão, Rodrigo Linhares. “Uma demanda antiga dos trabalhadores concursados das duas entidades”, confirma Buçard.

“Após análise positiva do jurídico, nós encaminhamos a proposta a prefeita Francimara, que prontamente reconheceu a importância e necessidade do adicional, e autorizou o prosseguimento”, conta Edson Brito, destacando que “trata-se de uma decisão das mais justas da prefeita, acatada por todos os vereadores.