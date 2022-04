Os alunos ficaram entusiasmados e demonstraram grande interesse pelo tema astronomia - Foto Divulgação

Os alunos ficaram entusiasmados e demonstraram grande interesse pelo tema astronomia Foto Divulgação

Publicado 28/04/2022 17:10

São Francisco - Financiado pelo Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, com apoio da Prefeitura de São Francisco de Itabapoana (RJ) e da Secretaria de Estado de Educação, alunos da 8ª e 0ª séries da rede municipal de ensino participaram nesta quarta-feira (27) do Projeto “Jovens Astros do Amanhã”.

O evento aconteceu na E. M. Décio Machado I, com participação do coordenador do Projeto, Marcelo Souza e personalidades especialistas em astronomia. O objetivo do projeto é encontrar novos talentos em astronomia, em programação para desenvolvimento de aplicativos e na elaboração de ilustrações e animações 2D e 3D.

Os estudantes estavam acompanhados pelo Diretor da unidade, Eduardo de Souza. Coordenadora Pedagógica, Ana Paula; e professores da escola. O Secretário de Educação, Robson Santana, afirma que é uma honra ter São Francisco entre os municípios selecionados.

“Teremos outros encontros nas demais unidades escolares que serão contempladas”, diz o secretário. Ressaltando que ele e a prefeita Francimara esperam que bons frutos sejam colhidos. “O projeto busca estimular jovens talentos para a Ciência”, resume Francimara Barbosa Lemos.

“Os estudantes serão capacitados em Física, Matemática, Artes e Astronomia; fico feliz em ver o crescimento na Educação do nosso municipal e os nossos alunos recebendo capacitações”, acentua a prefeita. Está previsto que até outubro sejam desenvolvidos nas demais escolas os projetos criativos de exploração da Lua com a utilização e desenvolvimento de novos recursos tecnológicos.

Todo o material estará em português e inglês. D acordo com a Secretaria de Educação, no município, as escolas selecionadas para participar são Professor Herval Luiz dos Santos Batista, na área central, e Dirceu Dias da Silva, em Guaxindiba; “as turmas participantes serão as do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental”.