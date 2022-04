O MPT nas Escolas tem contribuído para conscientização contra trabalho infantil - Foto Ascom/Divulgação

São Francisco - Conscientização de alunos e sociedade a respeito da necessidade da erradicação do trabalho infantil está sendo desenvolvida pelo governo de São Francisco de Itabapoana (RJ). As ações são desenvolvidas nas escolas, através de temas que abordam proteção ao trabalhador adolescente, assim como a importância da segurança e saúde nas escolas e no trabalho.

A iniciativa acontece em parceria da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) com o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ). São realizadas oficinas nas unidades escolares com gestores e coordenadores pedagógicos dando sequência ao “MPT na Escola 2022”.

Como incentivo, o programa também premia os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais de estudantes da rede pública de ensino que integram o projeto. O secretário Robson Santana explica que o objetivo das oficinas é ampliar o conhecimento dos gestores e coordenadores em relação ao MPT na Escola.

O trabalho visa, ainda, tirar dúvidas de acordo com as necessidades individuais de cada unidade escolar. “O projeto é importante para fazer com que a escola e a comunidade caminhem juntas; é preciso prevenir acidentes, melhorar e garantir a saúde e a segurança para cada indivíduo dentro da escola e na comunidade”, destaca o secretário.

A prefeita Francimara Barbosa Lemos reforça que os alunos, quando adquirem conhecimento na escola, transformam-se em multiplicadores, inicialmente dentro de casa e depois na comunidade onde moram. “É muito importante participarmos destes projetos, principalmente em parceria com um órgão conceituado, como é o caso do MPT”, sugere Francimara.