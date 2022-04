Os focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya são eliminados no município - Foto Secom/Divulgação

Publicado 20/04/2022 12:44

São Francisco de Itabapoana - Transmissor da dengue, zika e chikungunya, o Aedes aegypti está sendo combatido em cada canto de São Francisco de Itabapoana (RJ). Os focos de proliferação do mosquito estão sendo identificados por meio do Levantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypti (LIRAa), facilitando às ações programadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Na amostragem mais recente do LIRAa, para a qual também participou o Departamento de Vigilância Ambiental, o relatório parcial identificou, em 1.200 imóveis visitados, que Barra do Itabapoana, Praça João Pessoa, Ilha dos Mineiros e Guaxindiba apresentam um maior índice de infestação em comparação com as demais localidades. A população é orientada a colaborar no combate.

Ao informar os dados, o secretário municipal de Saúde, Sebastião Campista, aponta o LIRAa como sendo essencial para o planejamento das ações de prevenção e combate ao Aedes aegypti. “A equipe de agentes de endemias tem um papel fundamental no trabalho de identificação e combate de possíveis focos e criadouros do mosquito, permitindo agilidade, principalmente nas localidades que apresentarem maior índice de infestação”.

A prefeita Francimara reforça a avaliação do secretário e cobra a colaboração da população: “O município está fazendo a parte dele, mas é fundamental que todos colaborem evitando deixar recipientes que possam acumular água parada, para que não surjam novos criadouros do mosquito”.