Os detalhes para implantação do projeto foram definidos em comum acordo com a Polícia Militar - Foto Secom/Divulgação

Publicado 20/04/2022 12:58

São Francisco do Itabapoana - A segurança na área rural de São Francisco de Itabapoana, ao norte do Estado do Rio de Janeiro, está sendo reforçada, através de um sistema de monitoramento via satélite. Trata-se do “Campo Seguro”, elaborado pela Secretaria Municipal de Agricultura e aprovado, esta semana, pela Polícia Militar.

O projeto será executado em parceria com o 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e poderá ser estendido para todos os municípios fluminenses que tenham região rural. O secretário municipal de Agricultura, Enaldo Barreto, afirma que esteve no Quartel General da PM, na cidade do Rio de Janeiro, na semana passada, par cuidar da implantação.

Segundo o secretário, o diretor de projetos da secretaria, Anderson Raimundo, fez a apresentação, sendo o projeto-piloto aprovado pelo Comando da PM. “A ideia é que o lançamento oficial do ‘Campo Seguro’ ocorra durante a ExpoAgro 2022, no mês de setembro“, revela Enaldo.

Na opinião do subcomandante do 8º BPM, major Tibério Carlos da Silva, “o ‘Campo Seguro’ vai implementar um Patrulhamento Rural visando evitar furto de gado e de equipamentos de energia elétrica, como por exemplo, transformadores, cabos e fios, além de outros crimes”.

O militar ressalta que “no bojo do projeto, existe a necessidade operacional de duas viaturas de porte grande, tipo picape, para realizar o patrulhamento”. O vice-prefeito, Raliston Souza, representou a prefeita Francimara Barbosa Lemos durante a reunião no Quartel General da PM.

“O Governo Francimara está mais uma vez cumprindo com um compromisso assumido com os produtores rurais do município”, diz o vice-prefeito, avaliando que “a parceria da prefeitura com o 8º BPM, vai permitir aumentar a segurança no campo, levando mais tranquilidade e diminuindo os prejuízos provocados pelos furtos na área rural”.

De acordo com dados da Secretaria de Agricultura, São Francisco tem pouco mais de 3.100 propriedades rurais cadastradas, segundo levantamento obtido junto à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio de Janeiro (Emater-RJ) e à Defesa Agropecuária Estadual.

“Na fase inicial do projeto, participarão 300 propriedades rurais de todos os portes, com previsão de progressivamente aumentar o atendimento”. Adianta a secretaria, resumindo que haverá a criação de um banco de dados, contendo as informações da propriedade rural e seus respectivos donos, disponibilizado de maneira online à PM.