O desmembramento do relógio começou a ser feito a pedido da Polícia Militar - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 22/04/2022 16:46

São Francisco - Com prazo até o próximo dia 30 de abril e objetivando individualizar as contas dos serviços prestados pelas respectivas concessionárias, a Prefeitura de São Francisco de Itabapoana (RJ) já iniciou as ações para desmembramentos do relógio de energia elétrica e do hidrômetro do prédio cedido à Polícia Militar (PM).

No local funciona o Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) da localidade de Travessão de Barra. O posto é considerado estratégico para o policiamento ostensivo no município. Os desmembramentos foram solicitados pelo 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Campos).

A chefe de Gabinete, Francilea Azeredo, explica que “nesta semana começou a construção do padrão de ligação de energia elétrica e assim que o serviço estiver concluído, a concessionária Enel vai enviar uma equipe ao local para realizar a vistoria e fazer a nova ligação”.

Sobre o desmembramento do hidrômetro do imóvel, Francilea diz que “está igualmente providenciando a instalação do instrumento de medição; a previsão é de que possivelmente na próxima semana a equipe da concessionária Águas do Rio realize o trabalho”.