Francimara Barbosa Lemos diz que servidores municipais prestam serviço de qualidade Foto Divulgação

Publicado 27/04/2022 13:43

São Francisco - “É um presente antecipado do município pelo Dia do Trabalhador, que é celebrado em 1º de maio, e um gesto de reconhecimento pela dedicação dos nossos trabalhadores da prefeitura”. A declaração é da prefeita de São Francisco de Itabapoana (RJ), Francimara Barbosa Lemos, ao anunciar a antecipação dos salários de abril.

O pagamento começou a ser liberado nesta quarta-feira (27) e será concluído amanhã, para servidores públicos, cargos comissionados e prestadores de serviço. Na avaliação da prefeita, os servidores “prestam um atendimento de qualidade à população, além de contribuírem para o engrandecimento do município”.

A antecipação salarial tem sido uma prática do governo municipal. Francimara argumenta: “também demonstra o nosso compromisso de valorização dos servidores, afinal, estamos indo além de autorizarmos o pagamento em dia promovendo a liberação do salário antecipadamente e dentro do mês trabalhado”

Já o secretário municipal de Administração, Erbson Gomes Pires, destaca que “os servidores, com o pagamento antecipado, podem planejar melhor de que forma vão utilizar o dinheiro do salário, sem contar a injeção de recursos, que permite o aquecimento da economia local”.