Vacinação acontece em vários postos e vale também para os profissionais da área de saúde - Foto Divulgação

Publicado 25/04/2022 12:17

São Francisco – Cumprindo calendário definido pelo Ministério da Saúde (MS), o município de São Francisco de Itabapoana (RJ) programa vacinação contra gripe em idosos a partir de 60 anos até a próxima segunda-feira (2), data-máxina também para os trabalhadores da saúde.

A Secretaria de Saúde orienta quem se enquadra nesta faixa etária a procurar uma das 12 unidades de saúde que realizam a imunização. Segundo o coordenador do setor, Cristiano de Souza, os idosos devem apresentar documento original com foto e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Já para os profissionais da saúde, é exigido também comprovante de atuação na área e, da mesma forma que aos idosos, a Caderneta de Vacinação. De acordo com o MS, “a vacina utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é trivalente: produzida pelo Instituto Butantan, a dose é efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus: H1N1, H3N2 e tipo B”.

Ao alertar para a relevância da vacinação, o secretário de Saúde, Sebastião Campista, destaca que o Governo Federal aponta como objetivo da campanha a redução da carga da doença, prevenindo hospitalizações e mortes, “visto que contribui para reduzir o risco de desenvolvimento de formas graves e o impacto das complicações respiratórias”.

Paralela à vacinação contra gripe, acontece também a campanha de atualização vacinal contra o sarampo; para a validação é necessária apresentação da Caderneta de Vacinação. “Tanto a vacina do sarampo, quanto a da Covid-19, podem ser ministradas simultaneamente com a da influenza”, esclarece Cristiano de Souza.

A Secretaria de Saúde adianta que a segunda etapa da campanha da gripe acontecerá entre três de maio e três de junho e envolverá gestantes e puérperas; professores; comorbidades; pessoas com deficiência permanente; forças de segurança e salvamento; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso.

Também estão programados trabalhadores portuários; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; e população privada de liberdade. “Nesta fase também serão vacinadas crianças entre seis meses a menores de cinco anos de idade, sendo que aquelas que receberam ao menos uma dose da vacina Influenza em anos anteriores, o esquema vacinal será com apenas uma dose em 2022”.

Para as crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose da vacina contra gripe para 30 dias após a primeira dose. Os postos disponíveis são: Clínica da Família Germano Barros (área central). polos de Barra do Itabapoana, Travessão de Barra, Bom Lugar, Praça João Pessoa, Guaxindiba, Gargaú, Imburi, Buena, Pingo D’Água, Floresta e em Ponto de Cacimbas.