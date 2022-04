O cartão garante aos inscritos auxílio emergencial de até R$ 300,00 - Foto Divulgação

O cartão garante aos inscritos auxílio emergencial de até R$ 300,00 Foto Divulgação

Publicado 28/04/2022 15:41 | Atualizado 28/04/2022 16:17

São Francisco - Mais uma remessa de cartões do programa Supera, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, está sendo anunciada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano de São Francisco de Itabapoana (RJ). Serão 42 novos inscritos com o auxílio emergencial de até R$ 300,00.

De acordo com a gerente de proteção básica da secretaria, Thays Bento Manhães Barreto, quem estiver na listagem precisa levar o RG e o CPF para retirar o cartão comparecendo à sede do órgão, na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, nº 141, na área central do município, no período das 8h às 16h30.

Thays Bento explica que o SuperRJ beneficia famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que ganham até R$ 178,00 por mês, que vivem na pobreza e extrema pobreza e perderam os empregos durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). “O programa oferece um cartão com crédito de R$ 200,00, podendo ter acréscimo de R$ 50,00 para cada filho, limitado a dois menores”.

Os novos contemplados são: Adevaldo de Jesus Mateus, Adriano Feliciano Moura dos Santos Junio. Alduino Martins. Aluizio Martins de Alvarenga, Amaro Jorge Barbosa Gomes, Camila da Silva Barbosa, Carina de Souza Carneiro, Cely Barboza Ferri., Elessandra Paes Soares, Elizabeth Souza da Silva, Eloiza de Souza Manhães Félix, Francisco Clara da Silva, Hemily Silva Siqueira. Jacira Ribeiro Cabral da Silva.

E mais: José de Oliveira Pessanha, Juliana Gomes Ferreira, Juliana Machado Correa, Juliana Pomada Faria, Júlio Cezar Gomes Gonçalves, Kesia Soares de Souza, Ketllen Pereira Batista, Luara Machado da Paixão, Luiz Mattos da Silva, Marcela Vieira de Andrade, Marcos Antônio Souza Lima, Maria Eduarda dos Santos Ferreira, Maria Isabel Soares de Souza, Mayara Gonçalves Alvarenga, Miriam Silva dos Santos, Mix Guilherme Moreira Fontão, Osvaldo Gomes Chagas, Priscila Bastos Ferreira da Conceição.

Estão relacionados ainda: Rebeca dos Santos Cardoso, Roberta Silva Macedo dos Santos, Roziane da Silva Fernandes, Shayane Sobrinho Rangel, Sthefanny Alves Dias, Taynara Rodrigues do Carmo, Taysa de Oliveira dos Santos, Teylor de Souza Nascimento, Thais Vasconcelos de Azeredo Santana, Thaynnara da Silva Teodoro.