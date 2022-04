Para receber a dose contra gripe, idosos e crianças devem cumprir exigências - Foto Divulgação

Para receber a dose contra gripe, idosos e crianças devem cumprir exigências Foto Divulgação

Publicado 29/04/2022 16:45

São Francisco - A obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial está mantida apenas em estabelecimentos assistenciais de saúde, públicos e privados (unidades de saúde e hospitais), no município de São Francisco e Itabapoana (RJ). A portaria foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (28)

O coordenador do Setor de Imunização da Secretaria municipal de Saúde, Cristiano de Souza, justifica que a medida ocorre devido ao avanço da campanha de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19), associada à diminuição dos casos positivos da doença no município.

Cristiano explica que o Decreto Municipal nº 166, que atualiza as medidas temporárias de enfrentamento à Covid-19 e já está em vigor desde a publicação; “fica facultado o uso pessoal de máscara de proteção individual para circulação em espaços abertos e fechados”.

“A partir daquela data, a proteção facial deixou de ser obrigatória em ambientes públicos e abertos no município”, diz, acrescentando que neste sábado (30), 12 polos de imunização estarão abertos para o Dia D contra gripe e sarampo, das 8h às 16h.

Está definido que a vacina contra sarampo será direcionada para crianças entre seis meses e menores de cinco anos, além da atualização do cartão vacinal dos profissionais da área da Saúde; “para estes dois grupos, também estará disponível a imunização contra a gripe, que envolverá ainda idosos acima de 60 anos”.

“Alertamos à população para que não deixem de se vacinar e de levarem nossas crianças para receber as doses”, orienta Cristiano de Souza, destacando que “é através da vacina que prevenimos a circulação de doenças e suas respectivas conseqüências”.

“Mais de 100 profissionais estarão envolvidos neste dia de mobilização, que envolverá 12 unidades de saúde: Clínica da Família Germano Barros Delgado, na área central, ou nos polos de Barra do Itabapoana, Travessão de Barra, Bom Lugar, Praça João Pessoa, Guaxindiba, Gargaú, Imburi, Buena, Pingo D’Água, Floresta.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Sebastião Campista, para receber a dose, idosos e crianças devem apresentar documento original com foto, CPF e Caderneta de Vacinação; “para os profissionais da saúde, além destes documentos, é necessário comparecer com comprovante de atuação na área”.

