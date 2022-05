A expedição contou com 15 barcos e a chegada aconteceu na foz do Itabapoana - Foto Ascom/Divulgação

A expedição contou com 15 barcos e a chegada aconteceu na foz do Itabapoana Foto Ascom/Divulgação

Publicado 03/05/2022 15:30

São Francisco - Com saída da Fazenda Gabiroba, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, cerca de 15 pescadores percorreram 84km pelo curso do rio até chegar em São Francisco de Itabapoana, que abriga a foz do Rio Itabapoana.

O percurso foi cumprido dentro da programação da quinta edição da Expedição Irmãos da Pesca, cujo encerramento aconteceu no último sábado (30), com apoios das prefeituras dos dois municípios. Apesar de ser considerado um evento para integração do setor, o evento não foi prestigiado à altura.

Ainda assim, o vice-prefeito de São Francisco, Raliston Souza, recepcionou os participantes e parabenizou a importante iniciativa. No percurso, foram plantadas mudas nas margens do rio, como também realizada coleta do lixo encontrado pelo caminho, afirma o Também presente, o subsecretário municipal de Meio Ambiente, Manoel Mendes.

Na chegada, o secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos de Bom Jesus, Maurício Zanon (que acompanhou a expedição) representou o prefeito da cidade, Paulo Sergio Cyrillo aos presentes, enquanto o vereador bonjesuense, José Luiz Rezende, entregou menções honrosas aos pescadores que participaram da expedição.