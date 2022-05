Equipe foi capacitada através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Foto Ascom/Divulgação

Equipe foi capacitada através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Foto Ascom/Divulgação

Publicado 02/05/2022 16:16

São Francisco - De forma gradual, a Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano de São Francisco de Itabapoana (RJ) iniciou, nesta segunda-feira (02), atividades presenciais de crianças e adolescentes.

Para tanto, através do I Encontro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), a secretaria capacitou a equipe que atua no programa.

As orientadoras foram a assistente social e técnica de referência Darcilene Lima Fiúza; e a educadora social Rosária Rodrigues de Macedo, ambas da Prefeitura de Campos dos Goytacazes.

O trabalho de capacitação foi destacado como fundamental, pelo secretário municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano, Fagner Azeredo, que revelou o seu contentamento com a volta do atendimento presencial no órgão: “é com grande alegria e responsabilidade que estamos retornando as atividades presenciais do SCFV”.

O secretário lembra que o retorno acontece após cerca de dois anos de paralisação em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19); “agradecemos as palestrantes que contribuíram com seus conhecimentos e a toda equipe que se dedicou para a realização do evento”.

A assistência do órgão é dispensada a um público-alvo de 6 a 15 anos, cujos pais (ou responsáveis) interessados em que eles participem tiveram de fazer a pré-inscrição (encerrada no dia 1º de abril).

Foram exigidos documento de identidade com foto, certidão de nascimento, CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), comprovante de residência atualizado e o Número de Identificação Social (NIS).

O secretário Fagner Azeredo explica que, “com o objetivo de prevenir e proteger de risco e violações de direitos por meio do fortalecimento de seus vínculos familiares e comunitários, o SCFV atua com pequenos grupos, constituindo um espaço de convivência e formação para cidadania”.

Azevedo acrescenta que o objetivo é direcionado também ao desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, “a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária e sempre no contra turno escolar”.