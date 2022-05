A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano divulgou os beneficiados - Foto Divulgação

A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano divulgou os beneficiados Foto Divulgação

Publicado 01/05/2022 12:33

São Francisco - Programa do Governo Federal que substituiu o Bolsa Família, o Auxílio Brasil referente ao mês de maio já tem nova lista de famílias contempladas divulgada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano de São Francisco de Itabapoana (RJ). Os nomes estão publicados no portal da prefeitura.

A coordenadora do programa no município, Ludimila Manhães, orienta que é necessário o responsável familiar ir a uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) para receber o benefício “levando o Número de Identificação Social (NIS) e um documento oficial de identificação com foto (RG, carteira de habilitação, carteira de trabalho ou certificado de reservista)”.

Ludimila informa que a data para o recebimento do Auxílio Brasil está disponível no calendário de pagamento 2022, de acordo com o último número do NIS; “quem possui o Caixa Tem poderá movimentar e sacar o benefício através do aplicativo de serviços sociais”.

De acordo ainda com a coordenadora, o cadastramento, no Cadastro Único (CadÚnico), não implica a entrada imediata ao Programa Auxílio Brasil; “a habilitação, a seleção e a concessão de benefícios ocorrem de modo automatizado e impessoal por meio do Sistema de Gestão de Benefícios do Governo Federal”.