As serpentes foram capturadas por uma equipe da GAM e devolvidas ao habitat natural Foto Ascom/Divulgação

Publicado 14/05/2022 15:43 | Atualizado 14/05/2022 15:45

São Francisco - Especialistas revelam que “elevação da temperatura, construções próximas à região de mata e destruição do habitat natural são fatores que ajudam a explicar as aparições de serpentes em áreas urbanas”. É o caso da jibóia; duas delas foram resgatas esta semana em São Francisco de Itabapoana (RJ) pela Guarda Ambiental (GAM), uma na terça-feira (10) e outra na sexta (13).

Segundo a secretária municipal de Meio Ambiente, Luciana Soffiati, os animais foram encontrados na área externa de residências. Ela orienta que, “em casos como este, é muito importante que os moradores entrem em contato com o órgão o mais breve possível, através do telefone da GAM: (22) 9.8161-6713”.

Outra orientação é que os moradores mantenham distância do animal. Além das serpentes, o Meio Ambiente também capturou uma gambá em um depósito de gás na área central. “Cada vez mais a população tem acionado os serviços de captura de animais, o que contribui para a preservação das espécies e a segurança dos moradores”, informa a secretária.

A soltura das jiboias foi realizada nas imediações da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, enquanto que o gambá foi solto na Mata da Benta. Especialistas explicam que jibóia não possui habitat específico, “podendo ocupar diversos domínios morfoclimáticos, desde florestas tropicais a regiões semiáridas”.

A espécie é considerada a segunda maior do Brasil (sucuri é a primeira), porém, não está relacionada entre as venenosas, sendo temidas apenas pelo se grande porte. Em muitos casos, são criadas em cativeiros, sendo alimentadas com pequenos roedores, como camundongos e ratazanas jovens.