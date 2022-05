Prefeita Francimara e Mauro Valverde assinaram o convênio, em ato na sede do DER no Rio - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 12/05/2022 17:05

São Francisco - A realização de reparos nas rodovias estaduais que cortam São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense, acaba de ganhar reforço, por meio do Programa Asfalto Presente, do governo estadual. O convênio foi assinado nesta quarta-feira (11), pela prefeita Francimara Barbosa Lemos, com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ).

A assinatura aconteceu na sede do DER, no Rio de Janeiro, através do vice-presidente do órgão, Mauro Valverde. A prefeita adianta que a iniciativa também irá auxiliar nas obras da nova rotatória e na implantação da mão única na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, ambas no Centro da cidade.

“O convênio é para a manutenção nas quatro rodovias estaduais que passam pelo nosso município (RJ-196, RJ-204, RJ-224 e RJ-232), incluindo operações tapa-buracos, visando melhorar as condições de trafegabilidade dos moradores e visitantes”, diz Francimara.

Na avaliação da prefeita, a parceria também estará contribuindo para o escoamento da produção fortalecendo a economia do município. “Gratidão ao Governo do Estado, que por intermédio de autorização do governador Cláudio Castro permitiu a parceria para recebermos as ações do Programa do DER”, acentua.

Dentro da programação definida para ser executada através da parceria também está previsto auxílio nas obras da nova rotatória de acesso à Rodoviária do Centro (Terminal Rodoviário Manoel Carlos da Silva).

Faz ainda parte do cronograma a implantação da mão única na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana (Centro/Trevo das Praias), na área central, com intervenções também nas ruas transversais de acesso à Rua Daud Salomão Acruche, que passará a ser a via principal no sentido contrário”.