Imunização de animais foi iniciada no último domingo em nível nacional e vai até dia 31 Foto Secom/Divulgação - Foto Secom/Divulgação

Publicado 10/05/2022 17:17

São Francisco de Itabapoana - Pequenos criadores de gado que possuam até 30 cabeças receberão vacinas doadas pela prefeitura de São Francisco de Itabapoana (RJ), dentro da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa de 2022; a primeira etapa começou no último domingo (01) e vai até vai até 31 de maio.

Através da Secretaria de Agricultura, o governo municipal anuncia a doação de quatro mil doses e explica que este ano, no Estado do Rio de Janeiro, haverá uma inversão da estratégia de vacinação, “devendo nesta fase ser imunizados os bovinos e bubalinos com até 24 meses”.

A segunda fase está prevista para novembro, envolvendo animais de todas as idades. O subsecretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Daniel Abílio, orienta que o criador deve estar devidamente cadastrado na Defesa Agropecuária, para retirar o imunizante.

Outra exigência é que sejam levados isopor e gelo, a fim de acondicionar as vacinas, “necessitando comparecer no Centro Administrativo da Secretaria de Agricultura, na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, ao lado do Banco Itaú, na área central da cidade. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, no período das 8h às 17h”.

Daniel Abílio explica que quem não tem o cadastro, deve comparecer à sede da Agricultura levando a escritura da propriedade, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), documento original de identidade com foto e comprovante de residência.

“Cinco dias após a vacinação do animal é preciso enviar as declarações de imunização aos Núcleos de Defesa Agropecuária. Fique atento e não deixe de vacinar o seu rebanho”, diz o subsecretário, acrescentando: “qualquer dúvida adicional basta ligar para o telefone (22) 2789-1118”.