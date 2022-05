Dois pontos de descartes foram montados na área central para orientar sobre o descarte correto - Foto Ascom/Divulgação

Dois pontos de descartes foram montados na área central para orientar sobre o descarte correto Foto Ascom/Divulgação

São Francisco - Conscientizar a população sobre a importância de evitar ações que possam causar impactos ambientais negativos nas redes de esgoto, rios, lagos e mares, é o objetivo do projeto “Óleo Legal”, que São Francisco de Itabapoana (RJ) volta a desenvolver.

A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que disponibilizou dois coletores na área central (na sede da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano e na Escola Irmãos em Cristo) onde é demonstrado com descartar corretamente o óleo de cozinha saturado.

A secretária de Meio Ambiente, Luciana Soffiati demonstra otimismo: “assim, nós conseguiremos facilitar o acesso da população ao descarte correto e sustentável do óleo de cozinha; é significativo lembrar que a cada dois litros de material descartado, o morador recebe um vidro de detergente”.

Soffiati lembra que o óleo deve estar armazenado em garrafa pet, sem adição de água ou restos alimentares; “todo o material recebido é encaminhado para uma empresa especializada para o tratamento do resíduo, evitando a contaminação do solo e da água”.

De acordo com a secretária, uma das principais características do programa é a educação ambiental “e o procedimento correto para armazenagem e descarte do óleo de cozinha usado é fundamental”. Levantamento de janeiro até esta terça-feira (17) pela secretaria revela que 1.521 litros de óleos foram coletados.