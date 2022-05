A substituição da lâmpada convencional pela de LED deixa a iluminação pública mais eficiente - Foto Ascom/Divulgação

A substituição da lâmpada convencional pela de LED deixa a iluminação pública mais eficiente Foto Ascom/Divulgação

Publicado 24/05/2022 18:49

São Francisco - Depois de investir em ações voltadas para a segurança pública – ampliando parcerias com a Polícia Militar – o governo de São Francisco de Itabapoana (RJ) cuida de outro aspecto que compõe o setor: trata-se da iluminação das ruas do município, que segue com a instalação de lâmpadas de LED em substituição às lâmpadas convencionais.

Em mais uma etapa, o trabalho é executado na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, na área central da cidade. A prefeita Francimara Barbosa Lemos coordena os serviços e argumenta que, além de também modernizar o sistema de iluminação, a medida vai proporcionar economia para os cofres públicos e será estendida para outros pontos do município.

“A iluminação de LED é mais eficiente, econômica e durável”, avalia Francimara, acentuando: “as principais vias públicas das localidades de São Francisco também serão contempladas com as novas lâmpadas e depois o projeto será ampliado para as ruas transversais”.

“Estamos entrando para a história mais uma vez, agora com o pioneirismo na instalação de LED na iluminação pública do município”, ressalta a prefeita; ela assinala que o serviço é realizado pela Secretaria de Obras, com o apoio de agentes da Empresa Municipal de Trânsito e a Guarda Civil Municipal.

Estes órgãos são subordinados à Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil. De acordo ainda com a prefeita, todo o material retirado do sistema de iluminação convencional, depois de testado, será reutilizado nas ruas transversais do Centro, sendo também reaproveitado em outras localidades, como por exemplo, Praça João Pessoa, Aroeira, Barra do Itabapoana e Guarixima.