Os equipamentos instalados no centro cirúrgico do Manoel Carola são de última geração - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 23/05/2022 16:14

São Francisco - Depois de ter passado por remodelação e recebido equipamentos de última geração, o centro cirúrgico do Hospital Municipal Manoel Carola, em São Francisco de Itabapoana (RJ), já voltou a funcionar. A reabertura aconteceu no final da semana. Segundo a prefeita Francimara Barbosa Lemos, cirurgias de hérnias, uma das principais demandas atualmente, serão os primeiros procedimentos a serem realizados.

“Quantos avanços nós tivemos aqui no hospital”, diz a prefeita, lembrando: “quando assumimos a administração, não havia nem rampa de acessibilidade para o piso superior; os anos se passaram e quanta evolução, crescimento e progresso temos registrado”.

Francimara admite que “ainda há muito a avançar” e adianta que buscará recursos junto ao Ministério da Saúde para equipar a maternidade. Também o vice-prefeito, Raliston Souza, fala sobre a reabertura da unidade: “é um sonho da população e evidencia o zelo e comprometimento da prefeita”, afirma, acrescentando: “a gente não faz somente o que promete; paralelo a isso, vamos além, por meio do potencial e capacidade de gestão de Francimara e toda equipe”.

O secretário municipal de Saúde, Sebastião Campista, resume que, neste primeiro momento, serão realizadas cirurgias gerais e vinculadas ao planejamento familiar (esterilização masculina e feminina); ele esclarece que a inauguração foi adiada em virtude da pandemia do novo coronavírus.

“Até o final do ano, vamos iniciar as cirurgias de emergências, como apendicite; é preciso dar um passo de cada vez; desta forma, vamos realizar também o sonho da maternidade”, assinala o secretário. Representando a Câmara Municipal, o vereador Fauazi Cherene revelou-se emocionado ao constar os avanços registrados no hospital.