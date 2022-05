O encontro reuniu diversas autoridades dos setores de segurança, professores e alunos - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 21/05/2022 22:03

São Francisco - “Evitar o caminho do mal e seguir o do bem” é o objetivo da reunião itinerante, que o Conselho Comunitário Estadual de Segurança Pública realizou neste final de semana em São Francisco de Itabapoana (RJ). Conduzido pelo presidente do órgão, Romário Bernardo, o evento aconteceu na Escola Municipal Dirceu Dias da Silva, na Praia de Guaxindiba.

O mesmo deverá ser programado em outras escolas, segundo o secretário de Educação e Cultura, Robson Santana; “a Polícia exerce um trabalho maravilhoso, não apenas aqui, mas no Estado todo; a Educação tem um papel importante de orientar as crianças e os adolescentes para que não caiam na armadilha da criminalidade”, argumentou.

Delegada titular da 147ª Delegacia de Polícia Civil, Ivana Morgado, fez um resumo das funções das polícias, além de ressaltar a importância do trabalho em parceria: “somos motivados a fazer o bem; essa é a função das Polícias: mostrar o que é certo e cobrar; a Polícia Civil investiga o crime depois que acontece e a PM, responsável pelo policiamento ostensivo, tenta evitar que o crime aconteça”.

“Trabalhamos em parceria e o objetivo maior destes encontros é estreitar os laços da população com os órgãos de Segurança”, acrescentou a delegada. O comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Campos), coronel Gustavo Marques, também destacou a importância dos jovens aprenderem a dizer não às propostas inconvenientes.

“É preciso que quando alguém oferecer um cigarro de maconha, uma bebida alcoólica ou propuser, por exemplo, invadir um terreno para pegar uma fruta, vocês saibam falar não! Aprendam a praticar o exercício da cidadania”, disse o comandante, ressaltando: “a PM está na rua para proteger o cidadão e nós estamos aqui para corrigir eventuais erros e buscar os acertos”.

Já o secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, subtenente Edson Brito, avaliou que é muito importante o projeto presente nas escolas, promovendo orientação e prevenção, evitando que no futuro algum mal aconteça; “é necessário seguir o conselho dos pais e obedecer aos professores para o bem e a segurança de todos vocês”.