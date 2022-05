As doses estão distribuídas em 12 unidades de saúde, que funcionam de segunda a sexta-feira - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 25/05/2022 18:23

São Francisco - “Estamos fazendo a busca ativa dos moradores que ainda estão com a segunda dose atrasada, sobretudo aqueles receberam o imunizante da Pfizer”. Quem afirma é o coordenador do Setor de Imunização da Secretaria de Saúde de São Francisco de Itabapoana (RJ), Cristiano de Souza, para alertar à população que não deixe de receber a imunização adicional.

O secretário é motivado por estudos desenvolvidos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); eles revelam que “a proteção das vacinas contra o novo coronavírus (Covid) excede 80% contra hospitalização ou morte” e que “as doses de reforço são necessárias para promover uma resposta imune ainda mais forte e robusta”.

Cristiano de Souza assinala que “os dados epidemiológicos da Covid-19 estão bem melhores, mas precisamos da ajuda de todos para seguirmos avançando nas taxas de imunização”. A secretaria informa que também realiza a aplicação da quarta dose para maiores de 60 anos, conforme orienta a Saúde do Estado.

“Já a terceira dose, é liberada para a população em geral e nos dois casos, é necessário que o intervalo entre as doses seja de quatro meses”, destaca a secretaria, acrescentando que “a vacina está disponível em 12 unidades de saúde, que funcionam de segunda a sexta-feira, entre 8h e 16h”.

As unidades são: Clínica da Família Germano Barros Delgado, na área central, ou nos polos de Barra do Itabapoana, Travessão de Barra, Bom Lugar, Praça João Pessoa, Guaxindiba, Gargaú, Imburi, Buena, Pingo D’Água, Floresta e no Centro Municipal de Imunização (CMI), em Ponto de Cacimbas. “Basta apresentar comprovante de residência, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS)”.