As instalações de luminárias LED estão sendo desenvolvidas em Travessão de Barra Foto Ascom/Divulgação

Publicado 01/06/2022 17:28

São Francisco - Na sequência do trabalho “por uma cidade melhor iluminada”, a prefeitura de São Francisco de Itabapoana (RJ), está instalando luminárias de LED nas duas ruas principais, na localidade de Travessão de Barra. através da Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo.

O serviço teve início na segunda-feira (30) e tem previsão de ser concluído em uma semana. Aproximadamente 50 luminárias foram instaladas na localidade; no total, serão substituídos 180 pontos pelo novo sistema de iluminação, que é mais eficiente, econômico e durável.

A prefeita Francimara Barbosa Lemos tem acompanhado a “operação luminárias de LED” pessoalmente; ela volta a explicar que “todo o material convencional retirado, depois de testado e passar por eventuais reparos, caso seja necessário, será reaproveitado nas ruas transversais de Travessão de Barra para a reposição de lâmpadas que estiverem queimadas”.

“A modernização da iluminação pública no município teve início na área central, pela Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, passando pelo portal de entrada da cidade”, afirma a prefeita”, adiantando que, depois de Travessão de Barra, “o trabalho será estendido para as demais localidades”.