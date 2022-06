Após assinar as Ordens de Serviço, Francimara anunciou a data da ExpoAgro - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 02/06/2022 13:34

São Francisco - A prefeita de São Francisco de Itabapoana (RJ), Francimara Barbosa Lemos,acaba de assinar Ordens de Serviço autorizando as obras de reforma e ampliação do Parque de Exposições Raul Henriques Lemos, além da construção de um prédio para abrigar o Horto Municipal e o Campo de Estufas, em Praça João Pessoa.

Na oportunidade, a prefeita anunciou a data que dia 14 de setembro terá início, no município, a ExpoAgro 2022. Ela explicou: “nesta primeira etapa teremos a pavimentação com intertravados e construção de meio-fio nas ruas internas do Parque de Exposições, além de plantio de árvores e início da reforma do muro”.

“Em setembro, do dia 14 a 18, acontecerá a nossa tradicional Exposição Agropecuária, com uma programação elaborada para movimentar o dia e à noite com várias atrações, inclusive os shows”, reforçou Francimara, acrescentando: “estamos trabalhando para realizar a maior ExpoAgro do município de todos os tempos”.

Está definido que, após a ExpoAgro, as obras serão retomadas para a remodelação total do Parque de Exposições. O vice-prefeito Raliston Souza observou: “estamos vivendo um momento histórico no município; vamos ter essa festa tão esperada pelo nosso povo e moradores da região”.

Francimara também assinou a Ordem de Serviço para a construção do Horto Municipal e o Campo de Estufas, que, adiantou: “serão instalados na entrada de Praça João Pessoa em um prédio com características semelhantes ao do Espaço do Produtor do Centro da cidade”.

“Serão três estufas com capacidade para cada uma produzir em média 30 mil mudas por ano, disse a prefeita, resumindo que “o espaço também será destinado à visita de estudantes, além de realização de palestra; a partir da inauguração do Mercado Municipal, vamos estimular a produção de mudas de olerícolas”.