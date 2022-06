Representantes da prefeitura e do circo fecharam parceria para espetáculos grátis - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 05/06/2022 13:55

São Francisco - Por meio de parceria firmada entre Secretaria de Educação e Cultura de São Francisco de Itabapoana (RJ) e a direção do Circo Apollo 11, alunos da rede municipal terão espetáculos de graça nos dias 18 e 25 deste mês; a estrutura da empresa está instalada em área central da cidade.

O diretor do Departamento de Cultura da secretaria, Carlos Salvador, explica que no dia 30 de maio o governo municipal recebeu a proposta das proprietárias do circo e abraçou de imediato: “ficou acertado também que, além das cortesias, durante os espetáculos, o circo também fornecerá lanche gratuito para as crianças”, acentua.

Serão contemplados os estudantes do primeiro e segundo segmentos do Ensino Fundamental, resume o secretário municipal de Educação e Cultura, Robson Santana, ressaltando que o diretor do Departamento de Transportes, Bruno Santana, está organizando a rota dos ônibus, para facilitar o acesso.

Para fechar a parceria, o poder público reverteu o recurso arrecadado através do pagamento da taxa de licença exigida para o funcionamento de circo em ingressos também para instituições filantrópicas, distribuídos através da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil.

De acordo com postagem de 25 de maio no portal da prefeitura, no dia anterior, agentes do Departamento de Fiscalização de Postura e da Guarda Civil Municipal visitaram a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e o Arco-íris de Luz, quando entregaram os ingressos para um espetáculo do circo.

Na oportunidade, a diretora do departamento, Quele Souza, assinalou que, “somadas às duas ocasiões em que, neste ano, a taxa foi revertida, R$ 381,15 foram transformados em 70 cortesias para os assistidos pelas instituições; foi uma manhã feliz e gratificante, ver que o olhar de cada criança brilhava”, avaliou.

O Circo Apollo 11 é bastante conhecido, principalmente no Estado do Rio de Janeiro, geralmente com espetáculos satisfatórios; porém, a exemplo de vários outros projetos culturais privados, passou por momentos de muitas dificuldades durante o período de maior gravidade da Covid-19.

Em matéria postada no dia 14 de maio de 2020, o Jornal O Dia/Saquarema informou: “No início de março, a trupe se apresentava na cidade e por aqui teve que continuar. Alojados no bairro Porto da Roça, em frente à Ricarmar Pneus, seus espetáculos não podem ser realizados e o circo passa por dificuldades”.

Na sequência, o texto pontuou: “O eterno trapalhão Dedé Santana, gravou um vídeo que vem sendo divulgado pelo Circo Apollo 11, explicando a situação que os artistas se encontram”. Durante algum tempo, os artistas conseguiram se manter graças a ajudas de populares.