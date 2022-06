Inauguração da ponte ligando São Francisco a São João da Barra está prevista para 2023 - Foto Divulgação

Publicado 06/06/2022 17:43

São Francisco - A nova concessão da BR-101, no trecho entre a Ponte Rio-Niterói até a divisa de Campos dos Goytacazes com o Estado do Espírito Santo está na pauta prioritária da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ).

Na última quinta-feira, a entidade promoveu uma audiência pública, na cidade de Macaé, para tratar do assunto e de outros de interesses de municípios do interior fluminense, entre eles a “Ponte da Integração, ligando São Francisco de Itabapoana a São João da Barra.

Acompanhado dos secretários Jairo Batista (Governo e Relações Institucionais) e Enaldo Barreto (Agricultura), o vice-prefeito de São Francisco, Raliston Souza, esteve presente; os nove municípios da Região Norte Fluminense participaram.

O assunto principal (leilão do trecho Norte da BR-101) ocupou maior espaço e já ficou acertado que haverá desdobramento. O fato gerador é a devolução da concessão pela empresa Arteris, sob alegação de que não tem condições econômicas para o cumprimento dos investimentos estipulados no contrato assinado em 2008.

O novo leilão (que apontará a empresa que assumirá os 322 quilômetros da BR-101) está previsto para fevereiro de 2024; até lá novas audiências serão programadas. A Empresa de Planejamento e Logística (EPL), ligada ao Ministério da Infraestrutura, do Governo Federal, cuida dos estudos.

O tempo do debate foi distribuído também para abordagens sobre a construção do novo contorno de Campos; concessão da BR-356, que liga São João da Barra (RJ) à cidade de Viçosa (MG); além da Ponte da Integração, cuja inauguração está prevista pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) para o ano que vem.

Quanto à ponte, Jairo Batista assinala que houve a sugestão para que seja realizada uma mobilização no sentido de solicitar ao Estado que na cabeceira da ponte, do lado de São Francisco, já comece a ser realizado o asfaltamento ligando a antiga Usina São João, em Guarus (Campos), a Gargaú.

O secretário de Governo sãofranciscano justifica: “é que essa ponte vai fazer a ligação também até a altura do Aeroporto de Campos e para acessar a BR-101, a medida retira o trânsito pesado do perímetro urbano campista”.

A prefeita de São Francisco, Francimara Barbosa Lemos, considera a audiência pública importante: “este assunto muito interessa à região, em especial à nossa cidade, para alavancar ainda mais a economia de São Francisco com a melhoria no escoamento da produção”.

Francimara acrescenta que a iniciativa contribui para a expansão do turismo e a geração de empregos, “a partir da atração de novas empresas, sem contar a facilidade no deslocamento dos munícipes entre as duas cidades gastando menor tempo e menos dinheiro”, reforça.