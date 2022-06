Duas turmas estão sendo contempladas pela iniciativa neste primeiro momento - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 10/06/2022 17:41

São Francisco - Incluir de maneira comunicacional os estudantes com deficiência de audição e quem os ouve é a proposta da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São Francisco de Itabapoana (RJ), através do projeto “Libras, além da inclusão dos estudantes surdos”.

O lançamento do projeto aconteceu nesta semana; a coordenadora do setor Multidisciplinar da secretaria, Priscila Ornelas, explica que, neste primeiro momento, duas turmas são contempladas pela iniciativa (uma na Escola Municipal João Batista de Almeida, em Sossego, e outra na Décio Machado, em Barra do Itabapoana.

“Nestas turmas nós temos estudantes surdos; sendo assim, para difundir a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e reduzir as barreiras através de uma comunicação funcional, vamos promover aulas expositivas e práticas de 50 minutos, quinzenalmente”, resume a coordenadora.

De acordo com Priscila Ornelas, a aprendizagem é de responsabilidade de Cintia Ingrid, que é surda, e Lucas Vilaça; “ambos são pedagogos e professores de Libras e compõem a Equipe Multidisciplinar da secretaria”. O secretário de Educação, Robson Santana, avalia que o projeto vai promover a inserção dos estudantes surdos nas classes regulares.

“Estamos atuando para promover a transição da educação de surdos no município para modalidade bilíngüe”; o secretário aponta que esta iniciativa é prevista na legislação brasileira, “sobretudo, a lei 14.191, de 2021, que alterou Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional”.