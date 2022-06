Em reunião na Câmara, a coordenadora do Procon, Gilda Quintanilha, tratou do problema - Foto Ascon/Divulgação

Publicado 19/06/2022 18:21

São Francisco - O descumprimento por parte de algumas agências bancárias à lei estadual (chamada “Lei da Fila”), que prevê atendimento no prazo máximo de 20 minutos, em dias normais, e 30 minutos, em véspera e depois de feriados gera muitas reclamações em São Francisco do Itabapoana; o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) promete agir com todo rigor.

A coordenadora do órgão, Gilda Quintanilha, demonstra já estar perdendo a paciência e afirma: “se não forem sanadas as irregularidades, principalmente em relação à longa espera em filas das agências bancárias, além de aplicar multa, iremos solicitar apoio ao Ministério Público Estadual (MP-RJ) para tomar as providências devidas”.

No final da semana, Gilda Quintanilha se reuniu com representantes da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Bradesco, na Câmara Municipal, em encontro convocado pelo presidente da Comissão de Defesa do Consumidor do Legislativo, vereador Isaac Salvador. Na oportunidade, ela fez a advertência diretamente aos funcionários dos bancos.

“Permanecendo o descumprimento, vamos aplicar a multa, segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), e se houver necessidade, acionar o MP para nos auxiliar a sanar este problema; não é razoável que um cliente fique até duas horas na fila do banco”, argumenta a coordenadora do Procon.

Gilda Quintanilha informa que na reunião, também foram discutidas também “questões a respeito da instalação de bebedouros e banheiro nas agências, além da disponibilidade de um funcionário para fazer a triagem dos clientes, a fim de agilizar o atendimento, evitando a demora excessiva”.

Além do presidente da Câmara, Maxsuel Cocóia, outros vereadores participaram. A orientação do Procon é que eventuais denúncias sejam realizadas na nova sede do órgão, no Terminal Rodoviário Manoel Carlos da Silva, na área central, em frente à sede da prefeitura, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, no período das 8h e 17h.

