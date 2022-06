Equipes das secretarias de Meio Ambiente, Obras, Serviços Públicos e Planejamento vistoriam o local - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 17/06/2022 18:26

São Francisco - A erosão costeira que acontece em 60% do litoral brasileiro não deixou São Francisco de Itabapoana de fora; na madrugada de quarta-feira (15), o mar provocou novos danos na pista da Avenida Beira Mar, na Praia de Manguinhos, interditando um trecho.

O local está sendo monitorado pela Defesa Civil Municipal, órgão subordinado à Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, onde agentes da Empresa Municipal de Trânsito (Emtransfi) também estão no local para orientar pedestres e motoristas.

Já na terça-feira (14), equipes da DCM e de três secretarias (Meio Ambiente, Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, e ainda Planejamento e Desenvolvimento) vistoriaram a área e decidindo pela interdição da Avenida, segundo informa o diretor do órgão, José Ricardo Cabral.

“O acesso às residências existentes depois do trecho interditado está sendo através de duas propriedades rurais, dos senhores Pintinho e Maurício, que consentiram a passagem”, afirma o diretor, destacando que existe a previsão de maré alta até o próximo este sábado (18).

José Ricardo adianta que “quando houver condições de serem realizadas as intervenções necessárias, o município providenciará os reparos com a devida autorização dos órgãos ambientais”. O fenômeno aconteceu no final da semana também no Farol de São Thomé.

Na praia de Campos dos Goytacazes também houve necessidade de um trecho da avenida litorânea, que liga o Farol à Barra do Furado (no município de Quissamã) ser interditado.