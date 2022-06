Através do Junho Violeta, a prefeitura firma proteção da terceira idade contra a violência - Foto Ascom/Divulgação

Através do Junho Violeta, a prefeitura firma proteção da terceira idade contra a violência Foto Ascom/Divulgação

Publicado 16/06/2022 18:24

São Francisco - A intolerância a atos de violência contra pessoas idosas está sendo marcante em São Francisco de Itabapoana (RJ); a Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano celebrou nessa quarta-feira (15), o Dia Nacional de Conscientização, dentro da programação do “Junho Violeta”, mês de mobilização para a proteção das pessoas com 60 anos ou mais.

O evento aconteceu no Centro de Convivência da Terceira Idade Nágme Jorge Abílio, na área central do município, com palestra informativa envolvendo psicólogos, assistentes sociais, advogada e apresentação musical. A secretaria avalia a iniciativa como bastante positiva ressaltando que o uso da máscara de proteção facial e o ciclo completo de vacinação para a Covid-19 são obrigatórios como medidas preventivas de contágio ao novo coronavírus.

Na opinião do secretário, Fagner Azeredo, a violência contra o idoso pode ser definida como um ato único, repetido ou a falta de ação apropriada, ocorrendo em qualquer relacionamento em que exista uma expectativa de confiança que cause dano ou sofrimento a uma pessoa idosa; “é uma problemática social que afeta a saúde e os direitos humanos de idosos”.

“A situação merece nossa atenção, principalmente em tempos de pandemia, que ocasionaram impacto imediato na vida do idoso e maior risco de pobreza, discriminação e isolamento”, observa o secretário. A prefeita Francimara Barbosa Lemos reforça as palavras do secretário, destacando que o município vem prestando relevantes serviços para a terceira idade.

Segundo a prefeita, os trabalhos são oferecidos por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Humano: “conscientizar as pessoas sobre a violência contra a pessoa idosa é uma ação de suma importância”, defende a prefeita, que tem sido assídua nos movimentos sociais realizados pelos órgãos municipais.