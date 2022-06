Francimara anunciou a antecipação e lembrou que os salários mensais já são antecipados - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 18/06/2022 15:43

São Francisco - Os servidores municipais de São Francisco de Itabapoana têm recebido atenção especial do governo, recebendo salários antecipados, por determinação da prefeita Francimara Barbosa Lemos; o mesmo ocorrerá em relação à primeira parcela do décimo terceiro.

Pela legislação, o pagamento pode ser efetuado até 30 de novembro, mas a prefeita anunciou que estará sendo antecipado para entrar nas contas dos servidores efetivos e cargos comissionados no início da semana (segunda e terça-feira).

A própria prefeita comenta: “depois de liberarmos todos os salários de 2022 com antecipação, agora a prefeitura vai realizar, antecipadamente, o pagamento da primeira parcela do 13º, demonstrando o respeito e o carinho que temos pelos nossos servidores”.

Francimara destaca que “a injeção com os recursos do 13º salário na economia local contribuirá para movimentar os setores de comércio e serviços do município”. Ainda não há data para a liberação da segunda parcela (que pela lei deve ser efetuada até 20 de dezembro), porém, a expectativa é de que também seja antecipada.

Sobre este assunto, o secretário municipal de Administração, Erbson Gomes Pires, revela que “os funcionários da pasta e de todas as outras secretarias envolvidas já estão se programando para o pagamento da segunda parcela do 13º dos servidores efetivos e cargos comissionados”.

“Temos agora mais um desafio para realizar o pagamento do benefício até o dia 20 de dezembro”, afirma o secretário, concluindo: “mas, acredito que com a dedicação de todos conseguiremos não apenas cumprir este prazo, mas adiantarmos a liberação antes da data prevista pela legislação”.