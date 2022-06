De acordo com a Secretaria de Saúde, as doses estão distribuídas em 12 locais nos bairros e distritos - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 21/06/2022 13:51

São Francisco - Carteira funcional ou contracheque. comprovante de residência, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS); somente mediante apresentação destes documentos os profissionais da área da saúde de São Francisco do Itabapoana podem agendar a quarta dose contra o novo Covid-19.

A orientação é da Secretaria Municipal de Saúde, seguida da informação de que os profissionais devem procurar o polo de imunização mais próximo de sua residência para receber a vacina contra o novo coronavírus; “os imunizantes seguem disponíveis em 12 locais no município”, assinala.

A secretaria reproduz trecho de nota técnica do Ministério da Saúde que diz: “Você que trabalha em farmácia ou unidades hospitalares, por exemplo, agende a sua quarta dose o mais breve possível”; é ressaltada a necessidade de reforçar a imunização nos trabalhadores da linha de frente, “visto que estão mais expostos à contaminação”, afirma o coordenador do Setor de Imunização da secretaria, Cristiano de Souza.

Cristiano lembra que o intervalo mínimo entre as doses é de quatro meses; os polos de imunização são Clínica da Família Germano Barros Delgado, na área central; Travessão de Barra; Bom Lugar; Praça João Pessoa; Guaxindiba; Gargaú; Imburi; Buena; Pingo D’Água; Floresta e no Centro Municipal de Imunização (CMI), em Ponto de Cacimbas.

De acordo ainda com o coordenador, atualmente, conforme recomendação do Governo Federal, “o município também aplica a quarta dose na população em geral com mais de 50 anos; devendo, quem estiver apto, comparecer a um dos postos divulgados.